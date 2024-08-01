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Мошенник, продавший тюменцу сувенирные монеты, обманывал жителей других регионов

Происшествия, 14:23 21 августа 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Аферист, продавший жителю Тюмени сувениры под видом ценных монет, до приезда в областной центр совершил криминальное турне по Новосибирской, Омской и Свердловской областям и посетил Пермский край.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, в этой поездке мошенник продавал доверчивым гражданам сувенирные монеты под видом старинных.

Напомним, в тюменскую полицию обратился местный житель. Он рассказал, что на парковке к нему подошёл неизвестный и предложил приобрести 50 монет якобы времён царской России. Продавец добавил, что старинные деньги сделаны из серебра, а нашёл он их во время земляных работ. Заявитель согласился и заплатил 30 тыс. рублей. Позже он выяснил, что купил подделку.

Сыщики установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 52-летний житель Ленинградской области.

В настоящее время количество потерпевших от противоправной деятельности афериста устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество

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