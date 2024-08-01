Демонтаж старых конструкций и заливку черновой стяжки пола завершили в Червишевской амбулатории

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Демонтаж старых конструкций и заливку черновой стяжки пола на первом и втором этажах завершили в Червишевской амбулатории. Сейчас строительная бригада устанавливает перегородки на этажах, что позволит оптимизировать интерьер амбулатории и создать функциональные зоны для пациентов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"В процессе капитального ремонта будут сохранены все кабинеты и подразделения, которые функционировали до начала работ, что обеспечит непрерывность медицинского обслуживания и даст возможность пациентам продолжать получать необходимую помощь", - сказал главный врач Областной больницы №19 Мигран Мартиросян.

Червишевскую амбулаторию планируют открыть осенью 2025 года. Медучреждение предстанет в обновленном формате с современной мебелью и медицинским оборудованием.

Добавим, капитальный ремонт проводится в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".