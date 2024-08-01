Проект благоустройства Центральной площади Заводоуковска стал участником всероссийского конкурса

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Проект благоустройства Центральной площади в городе Заводоуковске – площадь на Уке - участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города с численностью от 20 до 50 тыс. Эта площадь - место встреч, пешеходных прогулок и проведения всевозможных акций, праздников и концертов.

Многие местные жители помнят, что ещё в начале ХХI века центральная площадь была одета в асфальт, её украшали несколько клумб и Доска почёта с портретами передовиков производства.

Первая масштабная реконструкция этого общественного пространства прошла в 2005 году. Тогда здесь появились фонтан и композиция "Лебединая верность". На центральной площади также был установлен герб Заводоуковска. Проект реконструкции администрация городского округа обсуждали с предпринимательским сообществом и жителями города.

Всего регионы Уральского федерального округа представили на IX Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 48 проектов из 47 муниципалитетов, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Важно, по словам полпреда Владимира Якушева, что в конкурсе участвуют населенные пункты, где проживают до 200 тысяч человек.

"У небольших городов появляется дополнительная возможность для получения федерального финансирования на благоустройство. Всего с 2018 года 55 проектов из регионов УФО стали победителями конкурса. Надеюсь, что этот год не станет исключением", – отметил Владимир Якушев.

Всероссийский конкурс проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина. Это одно из мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда".