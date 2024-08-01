Участкового обвиняют в организации незаконного пребывания иностранцев в Тюмени

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Старшего участкового уполномоченного полиции в Тюмени подозревают в организации незаконного пребывания на территории РФ иностранных граждан.

Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, расследуется уголовное дело в отношении полицейского и двух жительниц Тюмени.

Они обвиняются в организация незаконной миграции по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, участковый составлял фиктивные протоколы проверки граждан, которые якобы оказывали услуги по временному размещению иностранцев.

В свою очередь, две жительницы Тюмени получали деньги от иностранных граждан, нарушивших режим пребывания, часть средств шла на оплату штрафов, остальное они делили между собой.

С 2022 по 2024 год обвиняемые составили не менее 21 фиктивного протокола. Их преступная деятельность пресекли сотрудники ФСБ России.