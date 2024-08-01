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Форум "Тюмень — город образования" соберёт педагогов и воспитателей

Общество, 18:51 23 августа 2024

Администрации Тюмени | Фото: Администрации Тюмени

Городской педагогический"Тюмень — город образования" состоится в областном центре 26 августа.

Как сообщает администрация города, площадка гимназии № 16 соберёт учителей, воспитателей, руководителей тюменских образовательных организаций и представителей власти.

В 9 часов 30 минут работу начнёт выставка разработок учеников тюменских школ, а сразу после этого гостей форума ждут два десятка мастер-классов, их проведут победители и призёры профессиональных конкурсов.

Начало пленарного заседания – в 11 часов.

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