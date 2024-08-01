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Тюменцы смогут поучаствовать в форуме "Юг молодой"

Общество, 14:38 24 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Тюменцы смогут поучаствовать во всероссийском молодежном форуме "Юг молодой". Он пройдет с 28 августа по 28 сентября на территории центра созидания "Маяк" в Запорожской области. Участники форума смогут развить лидерские качества.

Событие объединит лидеров молодежных организаций, специалистов по работе с молодежью и активистов общественных движений со всей страны. Запланированы три трека – карьерный путь, новые подходы к работе в средствах массовой информации и патриотические. В последнем направлении обучат активистов технологиям эффективного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организации гуманитарных миссий и оказанию поддержки социально уязвимым группам населения.

Кроме того, на форуме пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. Участники смогут получить до 1 млн рублей на реализацию своих инициатив. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе ФГАИС "Молодежь России", подготовить проект и защитить его перед экспертами. Заявки принимают до 15 сентября, пишет Мегатюмень

Заявки на форум принимают до 28 августа на платформе "Молодежь России".

Возрастное ограничение 14+.

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# молодежный форум , Росмолодежь

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