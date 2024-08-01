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Качество сна оказывает наибольшее влияние на состояние школьника, считают специалисты

Общество, 15:10 26 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Качество сна, питание и двигательная активность оказывают наибольшее влияние на состояние здоровья школьника. Специалисты Роспотребнадзора дали советы родителям, как наладить режим ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Режим дисциплинирует, помогает быть собранным. Особенно это актуально для первоклассников, так как школьникам нужно привыкать к новой жизни и правильно сочетать отдых и учёбу. Правильно организованный режим дня позволит предотвратить раздражительность, возбудимость и сохранит трудоспособность ребёнка в течение дня.

Ребенку необходим здоровый сон. При недостатке сна может нарушаться поступление в кровь специфических гормонов, что отрицательно сказывается на росте и развитии. При недосыпании страдает удельный вес фазы быстрого сна. От нее зависит способность к обучению и успешность. Школьникам показано увеличивать обычную продолжительность сна на время экзаменов, перед контрольными работами и при всякой напряжённой умственной деятельности. У детей, недосыпающих 2–2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30 %.

Чтобы избежать проблем, необходимо ложиться спать в одно и то же время; ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки; сформировать собственные полезные привычки: вечерний душ или ванна, прогулка, чтение и другое. Кровать у ребёнка должна быть ровной, не провисающей, с невысокой подушкой. Комнату нужно хорошо проветривать.

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