Режиссер из Тюмени взял спецприз фестиваля российского кино "Выборг"

| Фото: предоставлено Кириллом Султановым | Фото: предоставлено Кириллом Султановым

Первая полнометражная картина режиссера Кирилла Султанова "Наступит лето" удостоилась специального приза жюри за актерский ансамбль завтрашнего дня на 32-м фестивале российского кино "Выборг", который ранее назывался "Окно в Европу". Автор родом из Тюмени, выпускник Московской школы кино, с 2020 по 2024 год снял пять фильмов в жанрах короткометражки, драмы и документального кино.

| Фото: предоставлено Кириллом Султановым | Фото: предоставлено Кириллом Султановым

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил режиссер Ишимского народного театра, отец молодого постановщика Данил Султанов.

Картина рассказывает о детдомовце Никите, который натворил криминальных дел в родном городе и сбежал от неприятностей в морозную и враждебную Москву. Там он снял квартиру вместе со странной актрисой Сашей, которая не может спать одна и злоупотребляет таблетками. Вместе с ней и двумя друзьями, один из которых сирота-мажор с кучей денег, молодежь еженедельно устраивает вечеринки в загородном доме. Одна из них приводит к страшным последствиям.

| Фото: предоставлено Кириллом Султановым | Фото: предоставлено Кириллом Султановым

По словам Кирилла Султанова, именно в Тюмени с седьмого класса он начал снимать свои первые видеоролики. С друзьями делали школьный сериал в школе № 17. Тюмень стала местом его становления, но творит режиссер в столице России. Именно там родилась его первая полнометражная картина.

"Мы сделали честное и необычное кино, которое вызвало живое обсуждение среди аудитории. В будущем мне бы хотелось вернуться в родные места Тюменской области, чтобы сделать здесь один из следующих проектов, так как наш регион богат своими историями и характерами", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" режиссер фильма "Наступит лето" Кирилл Султанов.

| Фото: предоставлено Кириллом Султановым | Фото: предоставлено Кириллом Султановым

В планах у молодого кинематографиста работа над следующим полным метром и разработка нескольких сериалов.

Напомним, что сегодня, 27 августа, в Тюмени, как и во всей стране, отмечают День кино России.

| Фото: предоставлено Кириллом Султановым | Фото: предоставлено Кириллом Султановым

Инна Кондрашкина