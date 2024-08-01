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Тюменские студенты получат стипендию "Золотое наследие Мирового нефтяного совета"

Общество, 17:46 28 августа 2024

tyuiu.ru

Студенты Тюменского индустриального университета Марат Сабитов, Софи Волкова и Мария Сивкова признаны победителями конкурса на получение стипендии "Золотое наследие МНС" от Российского национального комитета Мирового нефтяного совета. Всего победителями стали десять студентов, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Марат, Софи и Мария успешно окончили бакалавриат ТИУ и поступили в магистратуру вуза. Ребята являются обладателями именных стипендий НО БФ "Лукойл", "Газпром добыча Ямбург", победителями конференций и конкурсов разных уровней, в том числе международного, авторами научных публикаций.

По условиям конкурса, кандидатам, кроме подтверждения своих достижений, необходимо было написать эссе "Почему я достоин стипендии?" и записать видеообращение на тему "Специалист топливно-энергетического комплекса будущего, каким я его вижу?". Награждение победителей прошло в Казани в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

"Войти в десятку лучших со всей России, безусловно, очень приятно. Стипендия Мирового нефтяного совета – престижное достижение, побуждающее к дальнейшему саморазвитию и развитию компетенций в нефтегазовой отрасли. Большое впечатление произвел нефтегазохимический форум. Мы смогли стать непосредственными участниками и познакомиться с актуальной повесткой в нефтегазовой отрасли", - рассказал Марат Сабитов.

Также Марат и Мария стали победителями форсайт-сессии "Компетенции специалиста будущего".

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# стипендия , ТИУ

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