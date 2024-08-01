Тихая дискотека и образовательный лекторий ждут тюменцев на фестивале "Проводник"

| Фото: пресс-служба Тюменского агентства развития креативных индустрий | Фото: пресс-служба Тюменского агентства развития креативных индустрий

На тихую дискотеку с применением иммерсивных наушников приглашают тюменцев в инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя" 14 сентября в 17 часов. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Проводник". Также организаторы подготовили для гостей образовательный лекторий и музыкальную программу от организаторов "Музсходки", сообщает пресс-служба Тюменского агентства развития креативных индустрий.

"Это новый формат креативного отдыха, который только набирает популярность в нашем городе. Поэтому будем рады, если жители Тюмени смогут с ним познакомиться во время фестиваля", – поделился мнением генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Сразу после тихой дискотеки пройдет презентация тюменского кластера моды и презентация продукции тюменского кинокластера с просмотром короткометражного фильма и обсуждением профессиональных вопросов представителей киноиндустрии. С 19 часов 30 минут тюменцы услышат живую музыку от организаторов "Музсходки".

С 14 до 17 часов в павильоне будет проходить образовательный лекторий. Желающие могут узнать об эффективности соседских центров, увидеть особенности дворов, над которыми работают архитекторы, послушать историю развития диджеинга и погрузиться в информационную лекцию по развитию креатива в Тюменской области.