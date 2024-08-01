  • 28 августа 202428.08.2024среда
  • USD91,4807
    EUR102,2911
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер юго-западный

Портфели и канцелярию передали детям из многодетных семей в Тюменском районе

Общество, 17:24 28 августа 2024

Telegram-канал главы Тюменского района Ольги Зиминой | Фото: Telegram-канал главы Тюменского района Ольги Зиминой

Новые портфели и наборы канцелярии подарили 25 детям из многодетных семей, семей участников СВО и других льготных категорий села Горьковка Тюменского района. Помощь оказали члены партии "Единая Россия" и просто неравнодушные жители в рамках акции "Собери ребенка в школу", сообщила в своем Telegram-канале глава Тюменского района Ольга Зимина.

"Сегодня в Доме культуры вручила портфели двум веселым сестренкам-первоклассницам Кире и Милане и поздравила всех ребят с началом учебного года. Надеюсь, что подаренные портфели, пеналы, краски и карандаши помогут ребятам учиться только на пятерки", - рассказала Ольга Зимина.

Telegram-канал главы Тюменского района Ольги Зиминой | Фото: Telegram-канал главы Тюменского района Ольги Зиминой

Глава Горьковского муниципального образования Наталья Шведова и актив Совета ветеранов села также передали ученикам наборы необходимой школьной канцелярии. Отметим, в Тюменском районе пункты сбора предметов, нужных для учебы в школе, организованы на базе общественных приёмных и штабов общественной поддержки партии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благотворительность , Ольга Зимина , первоклассники , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 28.08.2024Питерские художники подарят тюменцам живописный город
17:57 28.08.202429 августа - события дня
17:46 28.08.2024Тюменские студенты получат стипендию "Золотое наследие Мирового нефтяного совета"
17:35 28.08.2024Информационный марафон #ДорогаДомой продолжили в Голышмановском округе