Портфели и канцелярию передали детям из многодетных семей в Тюменском районе

| Фото: Telegram-канал главы Тюменского района Ольги Зиминой | Фото: Telegram-канал главы Тюменского района Ольги Зиминой

Новые портфели и наборы канцелярии подарили 25 детям из многодетных семей, семей участников СВО и других льготных категорий села Горьковка Тюменского района. Помощь оказали члены партии "Единая Россия" и просто неравнодушные жители в рамках акции "Собери ребенка в школу", сообщила в своем Telegram-канале глава Тюменского района Ольга Зимина.

"Сегодня в Доме культуры вручила портфели двум веселым сестренкам-первоклассницам Кире и Милане и поздравила всех ребят с началом учебного года. Надеюсь, что подаренные портфели, пеналы, краски и карандаши помогут ребятам учиться только на пятерки", - рассказала Ольга Зимина.

| Фото: Telegram-канал главы Тюменского района Ольги Зиминой | Фото: Telegram-канал главы Тюменского района Ольги Зиминой

Глава Горьковского муниципального образования Наталья Шведова и актив Совета ветеранов села также передали ученикам наборы необходимой школьной канцелярии. Отметим, в Тюменском районе пункты сбора предметов, нужных для учебы в школе, организованы на базе общественных приёмных и штабов общественной поддержки партии.