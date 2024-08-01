В зоне СВО тюменские бойцы учатся сбивать дроны из окопов

| Фото: информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: информационный центр Правительства Тюменской области

Сбивать дроны на открытой местности и в окопах учатся тюменские бойцы на полигоне в зоне проведения специальной военной операции.

На подготовку и отработку навыков дается несколько дней. От того, как быстро военнослужащие научатся сбивать дроны из ружья 12-го калибра, зависит жизнь личного состава.

"Оттачиваем навыки, патроны и ружья есть. Поражаем тарелочки, на днях приступим к беспилотным аппаратам. Губернатору Тюменской области большое спасибо!", - сказал командир подразделения с позывным "Кубань".

Во время занятий прозвучала воздушная тревога. Бойцы и инструкторы оперативно укрылись в окопах и продолжили занятие уже в укрытии.

"Программа обучения интенсивная, она разработана с учетом специфики местности в разное время суток", - рассказал специальный представитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.