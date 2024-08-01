  • 29 августа 202429.08.2024четверг
  • USD91,4449
    EUR102,0798
  • В Тюмени 20..22 С 7 м/с ветер западный

В зоне СВО тюменские бойцы учатся сбивать дроны из окопов

Общество, 14:52 29 августа 2024

информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: информационный центр Правительства Тюменской области

Сбивать дроны на открытой местности и в окопах учатся тюменские бойцы на полигоне в зоне проведения специальной военной операции.

На подготовку и отработку навыков дается несколько дней. От того, как быстро военнослужащие научатся сбивать дроны из ружья 12-го калибра, зависит жизнь личного состава.

"Оттачиваем навыки, патроны и ружья есть. Поражаем тарелочки, на днях приступим к беспилотным аппаратам. Губернатору Тюменской области большое спасибо!", - сказал командир подразделения с позывным "Кубань".

Во время занятий прозвучала воздушная тревога. Бойцы и инструкторы оперативно укрылись в окопах и продолжили занятие уже в укрытии.

"Программа обучения интенсивная, она разработана с учетом специфики местности в разное время суток", - рассказал специальный представитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:20 29.08.2024Пострадавшие на производстве тюменцы лечатся в российских центрах реабилитации
15:58 29.08.2024100 тысяч человек посетили инфопарк на Цветном бульваре в Тюмени
15:36 29.08.2024В Исетском районе обнаружили очаг бешенства животных
15:14 29.08.2024Тюменские биологи исследуют образцы овса в условиях Западной Сибири