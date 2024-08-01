В Сорокинском районе введен в эксплуатацию газопровод протяженностью 28 км

| Фото: пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Север" | Фото: пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Север"

Домовладение семьи Кухтиных из Сорокинского района подключено к природному газу. Газовое отопление, по оценке супругов, существенно сократит расходы семьи и обеспечит постоянную комфортную температуру в доме. Такая возможность появилась еще у 258 семей села Готопутово и деревни Черемшанка, сообщает пресс-служба "Газпром газораспределение Север". Специалисты компании ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 28 км.

"Распределительные сети в населенных пунктах построены до границ земельных участков", - отмечено в сообщении.

Всего до конца года планируется построить 240 км газопроводных сетей, газифицировать 36 населенных пунктов, обеспечить домовыми подводами 2 тысячи 990 домохозяйств.

Доступность подключения домовладений к газовым сетям в Тюменской области обеспечивается за счет компенсации из регионального бюджета части расходов на прокладку газопроводов внутри домов и стоимости газового оборудования в размере до 130 тысяч рублей.