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В Сорокинском районе введен в эксплуатацию газопровод протяженностью 28 км

Общество, 11:59 30 августа 2024

пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Север" | Фото: пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Север"

Домовладение семьи Кухтиных из Сорокинского района подключено к природному газу. Газовое отопление, по оценке супругов, существенно сократит расходы семьи и обеспечит постоянную комфортную температуру в доме. Такая возможность появилась еще у 258 семей села Готопутово и деревни Черемшанка, сообщает пресс-служба "Газпром газораспределение Север". Специалисты компании ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 28 км.

"Распределительные сети в населенных пунктах построены до границ земельных участков", - отмечено в сообщении.

Всего до конца года планируется построить 240 км газопроводных сетей, газифицировать 36 населенных пунктов, обеспечить домовыми подводами 2 тысячи 990 домохозяйств.

Доступность подключения домовладений к газовым сетям в Тюменской области обеспечивается за счет компенсации из регионального бюджета части расходов на прокладку газопроводов внутри домов и стоимости газового оборудования в размере до 130 тысяч рублей.

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# газификация , газопровод

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