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Игры, квесты и экскурсии пройдут в индустриальном парке "Литера" в Тюмени

Общество, 08:57 02 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День открытых дверей пройдет в индустриальном парке "Литера" (ул. Тальниковая, 5) в Тюмени 4 сентября. Для гостей мероприятия готовят интересную насыщенную программу, сообщили в пресс-службе учреждения.

В 10 часов 30 минут и в 15 часов стартуют бесплатные занятия по цифровому рисованию с анимацией для ребят 12-16 лет, а в 12 часов и в 17 часов 30 минут ждут тех, кто старше 17 лет. Запись обязательна по телефону 69-82-05.

Также запланированы познавательная экскурсия, экскурсия-квест про космос, настольные игры, занятие в школе бумажного инженера (оригами).

Дни открытых дверей пройдут и в других филиалах библиотечной сети Тюмени. Подробнее по ссылке.

Возрастное ограничение 6+.

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# библиотека , игры , квесты , экскурсии

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