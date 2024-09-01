Тюменские автоинспекторы борются с водителями-бесправниками

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более трех тысяч водителей, севших за руль, не имея права управления транспортом, отстранили автоинспекторы в Тюменской области в 2024 году. Среди них — 422 подростка в возрасте от десяти до семнадцати лет, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сотрудники ГАИ проводят разъяснительную работу в образовательных учреждениях, организациях, объясняя, почему нужно обучаться в автошколах и получать водительские удостоверения.

Водители, не прошедшие обучение в автошколе, не имеют теоретических знаний Правил дорожного движения, а также достаточных навыков для безопасной езды. Чаще это молодые люди в возрасте до 30 лет. Летом нарушителей, садящихся за руль, не имея водительских удостоверений, стало больше. Прежде всего, за счет водителей мототранспорта, в том числе подростков, которые управляют мопедами, скутерами, мотоциклами.

Госавтоинспекция призывает родителей подростков обучать их в автошколах, и только потом покупать мототранспорт или автомобили.