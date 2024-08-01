К 80-летию Победы в Тюменской области стартует патриотическая акция "Книга нашей Памяти"

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Патриотическая акция "Книга нашей Памяти" стартует в Тюменской области 8 сентября и приурочена к 80-летию Победы. Сайт акции станет электронной базой биографий, фото и памятных документов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Жители области могут дополнить рубрики "Книги нашей Памяти": "Родной Герой", где нужно загрузить фотографии, письма, документы родственников - участников войны и трудового фронта; "Край, где ковалась Победа" - там необходимо собрать информацию о вкладе населённого пункта в Победу и дополнить уже опубликованные на сайте сведения.

В рубрике "Память народная" необходимо собрать информацию о мемориальных объектах, расположенных на территории населённого пункта и дополнить сведения, уже опубликованные на сайте. Все данные можно принести в пункты сбора личных данных, которые заработают 8 сентября, или разместить на сайте через форму на портале услуг Тюменской области.

На сайте уже доступна информация о 160 тыс. участниках Великой Отечественной войны из Тюмени и районов Тюменской области; о вкладе каждого муниципального образования в победу в Великой Отечественной войне; о действующих памятниках в регионе.