Сеянцы сосны высадят тюменцы на месте прошлогоднего пожара около деревни Речкина
Традиционная акция "Сохраним лес" пройдет на территории Каменского участкового лесничества недалеко от деревни Речкина 21 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.
Под посадку отведен участок, пострадавший от прошлогоднего пожара (координаты места: 57.334212, 64.924006). Присоединиться к акции могут все желающие. Заявку на участие необходимо подать до 12 сентября по тел. 8 (3452) 427-490 или по электронной почте - OrlovskayaAK@72to.ru. Заранее нужно указать количество человек, данные контактного лица и потребность в транспорте.
"Сохраним лес" - самая масштабная в России лесовосстановительная акция в поддержку нацпроекта "Экология". В этом году она пройдет уже в шестой раз. Цель мероприятия - высадить 70 миллионов деревьев по всей стране, компенсировать последствия лесных пожаров и внести вклад в сохранение углеродного баланса.
Тюменцы традиционно активно участвуют в деле восстановления лесов и присоединяются к мероприятиям по посадке деревьев. В прошлом году Тюменская область стала лидером среди субъектов РФ по числу высаженных деревьев в рамках акции. Силами более 5 тыс. участников было высажено 5 млн деревьев на площади около 1,4 тыс. гектаров.
Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти" совместно с Всероссийским экологическим движением "Экосистема" при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.