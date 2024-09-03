Сеянцы сосны высадят тюменцы на месте прошлогоднего пожара около деревни Речкина

| Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия"

Традиционная акция "Сохраним лес" пройдет на территории Каменского участкового лесничества недалеко от деревни Речкина 21 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

Под посадку отведен участок, пострадавший от прошлогоднего пожара (координаты места: 57.334212, 64.924006). Присоединиться к акции могут все желающие. Заявку на участие необходимо подать до 12 сентября по тел. 8 (3452) 427-490 или по электронной почте - OrlovskayaAK@72to.ru. Заранее нужно указать количество человек, данные контактного лица и потребность в транспорте.

"Сохраним лес" - самая масштабная в России лесовосстановительная акция в поддержку нацпроекта "Экология". В этом году она пройдет уже в шестой раз. Цель мероприятия - высадить 70 миллионов деревьев по всей стране, компенсировать последствия лесных пожаров и внести вклад в сохранение углеродного баланса.

Тюменцы традиционно активно участвуют в деле восстановления лесов и присоединяются к мероприятиям по посадке деревьев. В прошлом году Тюменская область стала лидером среди субъектов РФ по числу высаженных деревьев в рамках акции. Силами более 5 тыс. участников было высажено 5 млн деревьев на площади около 1,4 тыс. гектаров.

Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти" совместно с Всероссийским экологическим движением "Экосистема" при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.