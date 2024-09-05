Любители экотуризма встретятся на фестивале "Лес" под Тюменью

| Фото: Фестиваль любителей туризма "ЛЕС" ВКонтакте | Фото: Фестиваль любителей туризма "ЛЕС" ВКонтакте

Поучаствовать в областном туристско-краеведческом фестивале любителей туризма "Лес" предлагают жителям Тюменской области. Мероприятие пройдет 21 и 22 сентября на территории спортивно-оздоровительной базы "Азимут" (18 км Червишевского тракта, ст. 29), сообщили в пресс-службе Дворца творчества и спорта "Пионер".

Программа мероприятия обещает быть насыщенной. Участников ждут маршруты "Лесная тропа" по Припышминскому бору различной сложности и протяженности (от 3 до 16 км). Каждый сможет выбрать свой маршрут. Также желающие пройдут по "Доступной тропе". Это короткий, благоустроенный эко-маршрут с экскурсионным сопровождением.

Запланированы мастер-классы по различным направлениям: медицина, экология, бег. Будут работать площадки по туризму, пройдет презентация новых направлений, мастер-классов и активностей. Любителей экстрима ждут мастер-классы по основам выживания и ночному ориентированию.

Участие в фестивале бесплатное, но необходима регистрация по ссылке. Возрастное ограничение 6+.