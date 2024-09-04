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Бойцы СВО поблагодарили тюменцев за доставленное оборудование

Общество, 10:02 04 сентября 2024

Скриншот видео | Фото: Скриншот видео

Приборы ночного видения и тепловизоры доставлены в зону СВО из Тюменской области. Военнослужащие поблагодарили земляков за поддержку, сообщает информационный центр правительства региона.

"От лица воинов-десантников из Тюменской области хочу выразить признательность лично губернатору Тюменской области Александру Моору. Спасибо вам большое! Благодаря вам и всем неравнодушным, кто собирает гуманитарку и отправляет сюда, на фронт, враг будет разбит, победа будет за нами. Слава России, слава ВДВ!", - сказали бойцы.

Прибор ночного видения и тепловизор военнослужащие установили на противотанковые ракетные комплексы "Фагот".

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# оборудование , СВО

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