В ВТБ подсчитали, сколько россияне заработают по депозитам в этом году

| Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) | Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

Средняя ставка привлечения по депозитам к концу года достигнет 17,5 %, что обеспечит рекордный объем привлеченных средств населения в этом году. Всего за 2024 год россияне получат 4 трлн рублей в качестве процентного дохода по вкладам, 800 млрд из которых выплатит клиентам ВТБ. Об этом на ВЭФ-2024 заявил старший вице-президент банка Дмитрий Брейтенбихер.

"Мы не ожидаем снижения доходности по вкладам и накопительным счетам до конца года. Текущий уровень ставок позволяет получить дополнительный доход от ваших сбережений в размере 18-20 %, а участие в программе долгосрочных сбережений с государственным софинансированием поможет существенно увеличить этот доход. Более того, на фоне увеличения конкуренции банков за вкладчиков в 4 квартале ставки по депозитным продуктам как с короткими, так и с длинными сроками привлечения могут подняться", – отметил Дмитрий Брейтенбихер.

С начала года тюменцы открыли в банке в 1,5 раза больше вкладов, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель депозитов в регионе увеличился более чем на 20 %