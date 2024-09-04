75 студентов поступили в Тюменский нефтепроводный колледж

| Фото: Юлия Майская | Фото: Юлия Майская

75 студентов принял Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж по рабочим профессиям в области транспортировки углеводородного сырья. Колледж готовит рабочие кадры для организаций системы "Транснефть" по наиболее востребованным профессиям отрасли – оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, сообщает пресс-служба АО "Транснефть – Сибирь".

"За последние пять лет выпускники колледжа были трудоустроены в более 20 регионах Российской Федерации, нынешний учебный год объединил учащихся из 22 регионов. Это еще раз подчеркивает тот факт, что "Транснефть" объединяет и создает крепкое профессиональное сообщество, единую команду. Поздравляю вас с началом учебного года! Желаю вам хорошей учебы, чтобы у вас все получалось, и вместе вы оставались сплоченной командой", – приветствовал учащихся заместитель генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Александр Мухортов.

Осваивать рабочие профессии по целевому набору в г. Тюмени будут студенты по направлению организаций системы "Транснефть".

"Ежегодно колледж выпускает квалифицированных рабочих по профессиям, востребованным в системе "Транснефть" во всех регионах нашей страны. Осваивать профессии вам будут помогать наши преподаватели и мастера, они будут передавать все знания и опыт, от вас нужно желание, целеустремленность и ежедневный труд. Уверен, через 10 месяцев все добьются блестящих результатов, и вы станете достойными членами большой профессиональной семьи", – отметил директор ТНПК Евгений Парамонов.

Занятия в колледже ведут специалисты производственного обучения и преподаватели с большим педагогическим стажем и производственным опытом. Студенты будут учиться до июля 2025 года. По окончании обучения и сдачи демонстрационного экзамена выпускники получат дипломы установленного образца о среднем профессиональном образовании.

Добавим, учредителем Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа является АО "Транснефть – Сибирь".