Эксперты отмечают уникальную ситуацию на тюменском рынке труда

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На тюменском рынке труда складывается уникальная ситуация - среди соискателей большинство составляют работающие, а не безработные. Это отметили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые провели опрос представителей компаний и экономически активных граждан Тюмени.

"Компании прилагают усилия к удержанию персонала, - отмечено в сообщении SuperJob. - Работодатели отказываются от барьеров в найме, отношение рекрутеров к частоте смены соискателями работы меняется. Только 39 % рекрутеров с настороженностью относятся к тем, кто меняет работу чаще, чем раз в год".

Самый популярный вариант ответа на вопрос, как часто нужно менять работодателя, — "по обстоятельствам". Такого мнения придерживаются 54 % жителей Тюмени. 15 % советуют переходить на новое место каждые пять лет, еще 4 % — каждые три года.

Среди представителей наиболее распространенных профессиональных групп чаще остальных говорили о том, что работу следует менять по обстоятельствам, кладовщики (68 %), врачи (62 %), секретари и операторы кол-центров (по 61%). Охранники (44%) чаще других полагают, что работодателя следует менять как можно реже. Раз в 3 года нужно менять работу, по мнению каждого пятого снабженца и сисадмина, 18 % программистов и 14 % маркетологов.