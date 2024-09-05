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Тюменцам стала доступна обновленная версия приложения "Телемед-72"

Общество, 18:07 05 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Механизм передачи запроса на онлайн-консультацию в медицинскую организацию и алгоритм передачи слотов электронной очереди обновили в тюменском мобильном приложении "Телемед-72". Помимо этого улучшили переадресацию с push-уведомлений, сообщили в областном департаменте информатизации.

Теперь, нажав на push-уведомление с анкетой, назначенной медицинским работником, можно будет перейти в форму для ее заполнения.

Ознакомиться с обучающими материалами по получению медицинских услуг с помощью приложения "Телемед 72" можно по ссылке.

Отметим, за первое полугодие 2024 года через приложение провели более 12 тыс. онлайн-консультаций пациентов с врачами. Это почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Услугой записи в электронную очередь за первые шесть месяцев 2024 года воспользовались около 30 тыс. раз.

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