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Благоустройство парка Константина Лагунова в Тюмени выполнено на 60 %

Общество, 18:18 05 сентября 2024

Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

Благоустройство парка Константина Лагунова в Восточном округе Тюмени выполнено на 60%. Работы стартовали в апреле этого года и не останавливались даже в дождливую погоду, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ход благоустройства проконтролировали глава управы Восточного административного округа Евгений Триль и заместитель прокурора Ленинского округа Тюмени Максим Перепёлкин. Также они побывали в районе ул. Энергостроителей, 10, где завершаются работы по обустройству зона общественного пространства.

Площадь участка превышает 5 тыс. кв метров. Здесь уже появился газон, дорожки из брусчатки и экоплитки, смонтирована система водоотведения, установлено 29 опор освещения и 36 светильников. В ближайшее время рабочие поставят спортивный комплекс и оборудуют многофункциональную площадку для игр в футбол, волейбол и баскетбол. В рамках благоустройства будет высажено 33 дерева и 396 кустарников.

Оба объекта появились в областном центре благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". Горожане активно голосовали за них на общероссийской платформе Минстроя РФ, в общей сложности за два проекта тюменцы отдали свыше 20 тыс. голосов.

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# благоустройство , Жилье и городская среда

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