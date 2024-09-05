  • 5 сентября 20245.09.2024четверг
  • В Тюмени 10..12 С 1 м/с ветер северо-западный

Досрочное голосование на выборах депутатов думы проходит в Голышмановском городском округе

Политика, 18:45 05 сентября 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Досрочное голосование на выборах депутатов муниципальной думы второго созыва проходит в Голышмановском городском округе. Досрочно отдать свой голос могут граждане, которые в единый день голосования 8 сентября по уважительным причинам будут находиться за пределами городского округа или заняты на производстве.

Досрочное голосование продлится по 7 сентября. В этот день все участковые избирательные комиссии будут работать с 10 до 14 часов. В единый день голосования 8 сентября граждане смогут проголосовать на избирательных участках по месту прописки с 8 до 20 часов.

По 20 одномандатным округам в качестве кандидатов в депутаты думы Голышмановского городского округа второго созыва зарегистрированы 43 человека. Это представители политических партий и самовыдвиженцы, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# досрочное голосование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 05.09.2024Досрочное голосование на выборах депутатов думы проходит в Голышмановском городском округе
15:32 05.09.2024Владимир Путин: Тюмень станет частью глобальной автомагистрали от Санкт-Петербурга до Владивостока
12:58 05.09.2024Эксперт: выбор Владивостока в качестве места проведения Восточного экономического форума - не случаен
12:36 05.09.2024Городские депутаты: на заводе "Тюменьремдормаш" рады молодым специалистам