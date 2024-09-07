В Тюменской области расширят сеть автоматических станций по обмену посылками

| Фото: пресс-служба "Почты России" | Фото: пресс-служба "Почты России"

Сеть автоматических станций по обмену посылками в Тюменской области планируется расширить. Сейчас собственные почтоматы Почты России работают в десяти отделениях связи Тюмени. Горожане могут забирать отправления самостоятельно, не обращаясь к операторам.

Как отметили в пресс-службе компании, получить посылку в почтомате без участия персонала можно в отделениях по адресам: ул. Московский тракт, 161; ул. Федюнинского, 60, к.1; ул. Олимпийская, 20а; ул. Механическая, 27; ул. Федюнинского, 13; ул. Вьюжная, 8; ул. Водников, 5; ул. Пржевальского, 54; ул. Широтная, 165, к.7); ул. Пермякова, 39.

При этом в почтомате можно забрать как внутреннюю посылку, так и международную, весом до 20 кг, без описи вложения, без наложенного платежа или таможенного уведомления. Информационная система компании сама отбирает отправления, которые можно поместить в почтомат, исходя из заданных критериев. Таким способом выдаются посылки до 605 мм в длину, 270 мм в ширину и 450 мм — в высоту. Клиенту, чья посылка готова к выдаче в почтомате, приходит SMS-сообщение, в котором указан срок хранения отправления и код для его получения. Услуга бесплатная и доступна при наличии привязанного номера телефона к адресу получателя или личного кабинета в мобильном приложении.

Отметим, новый способ обмена почтовыми отправлениями стал доступен тюменцам с мая. Ежедневно через почтоматы горожане получают от 20 до 50 посылок.

"Клиенты тюменских отделений уже оценили удобство автономной выдачи посылок из почтоматов. Ежемесячно количество тех, кто пользуется новым способом, увеличивается. И главная тому причина – возможность клиента управлять своим временем. Получение посылок через почтоматы без помощи оператора помогает клиенту существенно сэкономить время", — отметил директор регионального управления Почты России Виктор Валов.

Добавим, что в целом сеть автоматизированных устройств Почты России и ее партнёров насчитывает более 70 аппаратов, расположенных во всех районах областной столицы.