Четыре пункта приема ЕГЭ работают в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В пунктах приема ЕГЭ в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске и Ишиме можно сдать экзамены. Их проводят только по обязательным предметам, необходимым для получения аттестата, сообщает информационный центр регионального правительства.

171 человек из числа тех, кто не смог принять участие в экзамене в основной период, смогут сдать ЕГЭ по русскому языку и математике до 23 сентября.