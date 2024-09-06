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Четыре пункта приема ЕГЭ работают в Тюменской области

Общество, 17:36 06 сентября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В пунктах приема ЕГЭ в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске и Ишиме можно сдать экзамены. Их проводят только по обязательным предметам, необходимым для получения аттестата, сообщает информационный центр регионального правительства.

171 человек из числа тех, кто не смог принять участие в экзамене в основной период, смогут сдать ЕГЭ по русскому языку и математике до 23 сентября.

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# ЕГЭ , образование

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