Тюменская школьница выступит в финале кулинарного шоу на телеканале "Пятница"

| Фото: Пресс-служба телеканала "Пятница!" | Фото: Пресс-служба телеканала "Пятница!"

14-летняя Ирина Рюмина из Тюмени вышла в суперфинал третьего сезона реалити-шоу "Кондитер. Дети" на телеканале "Пятница".

Школьнице удалось пройти масштабный всероссийский кастинг и покорить своим тортом Рената Агзамова и звездное жюри. Теперь Ирине и еще семнадцати кондитерам предстоит пройти финальное кулинарное соревнование: их ждет "слепая" дегустация от Рената Агзамова и приготовление торта весом не менее семи килограмм.

| Фото: Пресс-служба телеканала "Пятница!" | Фото: Пресс-служба телеканала "Пятница!"

Удастся ли юной тюменке победить в проекте "Кондитер. Дети", станет известно на "Пятнице!" 7 сентября в 9 часов, сообщает команда телеканала.