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Пять человек пострадало в массовом ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Происшествия, 09:34 07 сентября 2024

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Четыре легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск вечером 6 сентября. Авария произошла на 13-м километре автодороги, в ней пострадали пять человек, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 45-летний водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Skoda, который от удара отбросило на обочину, а затем в Nissan. Во время оформления ДТП в Nissan въехал автомобиль Volkswagen.

В аварии пострадали пять человек, двое из них дети: 14-летняя девочка и семилетний мальчик. Они госпитализированы в травмами в больницу.

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Водитель Mitsubishi не имеет права управления транспортом, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Предварительно, он ехал с горячего источника в пос. Яр в город, не стал добираться до разворота, а поехал по встречной полосе.

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# авария , трасса

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