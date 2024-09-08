Александр Моор поздравил Руслана Кухарука с избранием на пост губернатора Югры

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Руслана Кухарука с избранием на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Он отметил, что у Тюменской области и Югры общая судьба, общее прошлое и общее будущее.

"Уверен, что у вас получится сохранить мощную динамику Югры, безусловно, вы привнесете свое в эффективное решение вопросов и задач, которые перед вами поставили", — обратился к Руслану Кухаруку глава Тюменской области.

Руслан Кухарук избран губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по итогам тайного голосования на 35-м заседании окружной Думы 8 сентября.