  • 8 сентября 20248.09.2024воскресенье
  • В Тюмени 20..22 С 5 м/с ветер юго-западный

Александр Моор поздравил Руслана Кухарука с избранием на пост губернатора Югры

Политика, 13:13 08 сентября 2024

пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Руслана Кухарука с избранием на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Он отметил, что у Тюменской области и Югры общая судьба, общее прошлое и общее будущее.

"Уверен, что у вас получится сохранить мощную динамику Югры, безусловно, вы привнесете свое в эффективное решение вопросов и задач, которые перед вами поставили", — обратился к Руслану Кухаруку глава Тюменской области.

Руслан Кухарук избран губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по итогам тайного голосования на 35-м заседании окружной Думы 8 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выборы губернатора , Югра

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:13 08.09.2024Александр Моор поздравил Руслана Кухарука с избранием на пост губернатора Югры
12:36 08.09.2024Руслана Кухарука избрали губернатором Югры
12:20 08.09.2024Процедура тайного голосования по выбору губернатора проходит в Югре
12:10 08.09.2024Голосование в Тюменской области проходит в штатном режиме, рассказал Игорь Халин