Руслана Кухарука избрали губернатором Югры

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры избран Руслан Кухарук. Соответствующее решение принято по итогам тайного голосования на 35-м заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа 8 сентября, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Каждый из кандидатов, которых предложил президент РФ Владимир Путин, выступил перед парламентариями, рассказав о приоритетах своей будущей работы. Помимо Руслана Кухарука это были депутат думы ХМАО – Югры Алексей Савинцев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "ЮграНефтеРазведка", депутат думы ХМАО – Югры Михаил Сердюк.

Руслан Кухарук с 2002-го до 2024 года работал в Тюменской области. Прошел путь от ведущего специалиста в администрации Тюменского района до главы города Тюмени. 30 мая 2024 года назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.