23,35% составила средняя явка жителей Тюменской области в единый день голосования

| Фото: Инна Пахомова, ИА Тюменская линия | Фото: Инна Пахомова, ИА Тюменская линия

23,35% составила средняя явка жителей Тюменской области в единый день голосования, который проходит 8 сентября. Данные актуальны на 14 часов по местному времени. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин на пресс-конференции.

По данным избиркома, в Голышмановском городском округе на выборах депутатов в местную думу проголосовало 29,39% населения, в Ялуторовске — почти 15,95%.

Дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (Муравленковскому) проходят на Ямале в течение трех дней. На 14 часов явка составила 28,78%.

Напомним, в Тюменской области в единый день голосования в 8 часов открылись 113 избирательных участков. 8 сентября в регионе проходит 40 избирательных кампаний, 14 из которых – основные.

Юлия Божок