В Тюменской области в единый день голосования открылись 113 избирательных участков

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

В Тюменской области в единый день голосования в 8 часов открылись 113 избирательных участков. 8 сентября в регионе проходит 40 избирательных кампаний, 14 из которых – основные.

По данным Избирательной комиссии Тюменской области, в Голышмановском городском округе выбирают депутатов второго созыва, в Ялуторовске - депутатов городской думы восьмого созыва. Также сформируют свои представительные органы жители 12 муниципальных образований Тюменского района.

По словам председателя облизбиркома Игоря Халина, избирательный кодекс (Закон) Тюменской области полностью приведен в соответствие с действующим федеральным законодательством. Большое внимание уделили обучению специалистов избирательных комиссий. Занятия проходили как в онлайн формате, так и в рамках ряда совещаний.

"У нас не будет дистанционного электронного голосования и не будет комплексов обработки избирательных бюллетеней. Но будет и видеофиксация, и технология QR-кода для введения данных из протоколов участковых избирательных комиссий в систему ГАС "Выборы". Это делается для минимизации человеческого фактора, ошибок и каких-то субъективных вещей", — сообщил Игорь Халин.

Дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (Муравленковскому) проходят на Ямале в течение трех дней. 6 сентября открылся 51 избирательный участок в городах Муравленко, Ноябрьске, поселке Ханымей, в поселениях Пуровского района.

Борис Олейник