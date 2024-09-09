В Тюменской области может подешеветь ОСАГО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени на 6% может сократиться размер территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса ОСАГО. Сегодня он в Тюмени составляет 1,8, предлагается снизить до 1,7 (минус 6%). В Тюменской области текущий коэффициент составляет 1,08, предлагается снизить его до 1,07 (минус 1%).

Об этом сообщает Банк России, который предлагает актуализировать для ряда регионов значения территориального коэффициента (КТ).

В целом по стране планируется снизить КТ для 21 территории, где сейчас его значение выше среднероссийского. Также предусмотрено повышение КТ для 18 территорий, где его текущее низкое значение не соответствует возросшим убыткам. Максимальное повышение составит 10,5%. При этом даже после увеличения его значение для этих регионов все равно будет ниже среднего по стране. Среди регионов Уральского федерального округа повышение КТ ожидается в Курганской области.

"Анализ выплат по полисам ОСАГО в Зауралье выявил, что показатели убыточности здесь превышают средние значения по всем регионам России. Увеличение территориального коэффициента позволит установить справедливую премию для водителей, которые часто рискуют на дорогах и попадают в аварии. При этом для автомобилистов с низким риском страховые компании могут уменьшать стоимость полиса за счет коридора базового тарифа", – сообщил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.

Предполагается, что повышение КТ будет стимулировать конкуренцию между страховщиками в регионах, где текущее низкое значение этого коэффициента сейчас не позволяет продавать полисы по ценам, соответствующим уровню рисков. Конкурентная борьба приводит к снижению стоимости услуг для потребителей.