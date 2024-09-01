Жители Тюменской области оформили автокредиты на 15,7 млрд рублей за семь месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автокредиты на общую сумму 15,7 млрд рублей оформили жители Тюменской области с января по июль 2024 года. Это на 99,2 % больше, чем за тот же период годом ранее.

Как пояснили в Национальном бюро кредитных историй, высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Стоит также отметить акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей, уточнил представитель НБКИ Алексей Волков.

В среднем на покупку машины в кредит жители Тюменской области в июле оформляли 1,43 млн рублей заемных средств. Это на 2,7% больше, чем в том же месяце годом ранее. При этом доля новых автомобилей, которые приобретены таким способом, достигла 81,3 %.

Оксана Корнеенкова