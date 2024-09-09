Команда "Моей территории" познакомила тюменских студентов с социальным проектированием

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Более 200 студентов узнали о социальном проектировании и грантовых конкурсах от команды мультицентра "Моя территория" 8 сентября. Площадка работала на уличной парковке ТюмГУ (ул. Красина, 19) во время фестиваля студенческих объединений и сообществ "UTMN FEST".

Как сообщили в пресс-службе мультицентра "Моя территория", студенты играли в игру "Мировой грант". Им предстояло за короткое время сформулировать цель, задачи и механику проекта, а затем защитить его перед модератором. Участники интерактива получили брендированные подарки от мультицентра "Моя территория".

На большой меловой доске студенты нашли объявления о вакансиях волонтеров, промоутеров, фотографов и видеографов. Они смогли забрать их себе, а также добавить свои предложения о том, как они могут быть полезны для будущих проектов "Моей территории" и для других участников фестиваля.

Третий интерактив — знакомство с мультицентром, где молодые люди узнали о деятельности "Моей территории" в карточках и познакомились лично с представителями команды. Также они сделали памятные снимки в фотобудке моментальной печати.

"В интерактивном формате мы познакомили студентов с деятельностью мультицентра, рассказали о ближайших грантовых конкурсах, о новых возможностях для молодежи, а также предоставили им шанс попробовать себя в организации событий и подработать волонтером или промоутером на наших проектах", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева.