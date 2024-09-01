Выставка "Мое место в твоем сердце" работает в Тюменской областной библиотеке

| Фото: vk.com/mendeleevka72 | Фото: vk.com/mendeleevka72

Выставку "Моё место в твоем сердце" открыли на четвертом этаже Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева. Главные герои экспозиции – подопечные фонда "Потеряшки", которые нашли дом.

"Они в кадре со своими семьями. Рядом – трогательные фото пушистиков, которые ждут своих хозяев. "Мое место – в твоем сердце" - совместный проект программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" и благотворительного фонда помощи животным "Горячая линия "Потеряшки"", - рассказали в Менделеевке.

Посетить выставку можно до 28 октября. Возрастное ограничение: 6+.

Узнать больше о животных фонда - по ссылке.