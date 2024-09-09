30 новых брендированных лотков "Продаём своё" оборудуют в Тюмени до ноября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

64 площадки, где жители Тюмени старшего возраста, садоводы и огородники могут продавать овощи и фрукты, выращенные на своих участках, оборудованы в настоящее время в областном центре. Оранжевые брендированные лотки "Продаём своё" позволяют одновременно разместить до 500 торгующих.

"Борьба с несанкционированной уличной торговлей не может быть направлена только на ограничения. Она, естественно, направлена ещё и на создание условий для граждан, имеющих право продавать свою продукцию", - рассказала директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Ерёмина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По её словам, эту работу ведёт администрация города уже много лет и она связана с некоторыми техническими особенностями. Так, лотки нельзя размещать в полосе отвода автомобильных дорог, на частной земле, на озеленённой территории и в технических коридорах охранных зон инженерных коммуникаций, которыми пронизан весь город.

"Мы подбирали эти площадки также и с учётом потребительской лояльности, реакции самих торгующих граждан. Площадки сформировались. Теперь количество этих лотков в городе будет увеличиваться. До ноября у нас запланировано обустроить до 30 таких объектов в Восточном и Калининском округах, - добавила она. - А уже в 2025 году мы должны разместить 58 объектов".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, что дизайн лотков из семи вариантов отобрал координационный совет при главе города при участии архитекторов как наиболее вписывающиеся в городскую среду, но при этом заметные и узнаваемые.

Николай Ступников