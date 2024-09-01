Тюменцам в зоне СВО передали бронированный фургон
Общество, 11:52 10 сентября 2024
| Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Бронированный инкассаторский фургон передали в зону специальной военной операции подразделению, в котором служат жители Тюменской области.
Уже на месте было принято решение усилить защиту автомобиля. Бойцы установили дополнительный каркас, натянули металлическую сетку, чтобы минимизировать ущерб при попадании дрона.
Предприятия и жители Тюменской области активно поддерживают участников СВО. Этот автомобиль для военнослужащих предоставил "Сбербанк".
Также в регионе открыт счет "100 миллионов для Победы". Чтобы помочь участникам СВО, достаточно пройти по ссылке, которая ведет в мобильное приложение.
Видео: Информационный центр правительства Тюменской области.