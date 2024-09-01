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Тюменцам в зоне СВО передали бронированный фургон

Общество, 11:52 10 сентября 2024

Информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Бронированный инкассаторский фургон передали в зону специальной военной операции подразделению, в котором служат жители Тюменской области.

Уже на месте было принято решение усилить защиту автомобиля. Бойцы установили дополнительный каркас, натянули металлическую сетку, чтобы минимизировать ущерб при попадании дрона.

Предприятия и жители Тюменской области активно поддерживают участников СВО. Этот автомобиль для военнослужащих предоставил "Сбербанк".

Также в регионе открыт счет "100 миллионов для Победы". Чтобы помочь участникам СВО, достаточно пройти по ссылке, которая ведет в мобильное приложение.

Видео: Информационный центр правительства Тюменской области.

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