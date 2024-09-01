В Абатском районе хозяйства обмолотили зерновые с 6 тыс. 80 гектаров

| Фото: администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

6 тыс. 80 га зерновых и зернобобовых культур обмолотили хозяйства Абатского района. Уборочная кампания отстает от темпов прошлого года из-за неблагоприятной погоды, сообщает администрация муниципального образования.

На уборку урожая вышла половина агропредприятий. Одним из них является ООО "Земля". Его специалисты начали собирать трудноубираемую культуру - полеглый горох. А в целом план по сбору урожая выполнили на 19,3 %, намолочено – 4 тыс. 572 тонны. Все зерно и бобовые направляют на сушильно-сортировальное оборудование, так как для хранения необходимо понизить влажность до 14 %.

Всего три предприятия приступили к обработке зяби, среди них: ЗАО "Племзавод-Юбилейный", ООО "Земля", ПСХК "Болдыревский". Ими пройдено 2 тыс. 286 га.