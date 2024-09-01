"Точку роста" с четырьмя лабораториями открыли в школе Аромашево

| Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова

"Точку роста" с четырьмя лабораториями открыли в школе имени Героя Советского Союза В. Д. Кармацкого с. Аромашево 10 сентября. Центр ориентирован на образование естественно-научной и технологической направленности, сообщил глава муниципального района Игорь Власов.

"Центр состоит из четырех лабораторий: физической, технологической, химико-биологической и проектной. Они оснащены интерактивными панелями, цифровым оборудованием, комплектами для занятий робототехникой", - уточнил глава.

| Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова

В день открытия педагоги провели мастер-классы для школьников. Игорь Власов уверен в том, что благодаря ресурсам и возможностям "Точки роста" ученики смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые направления.