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Намолот зерна в Тюменской области приближается к отметке в 400 тысяч тонн

Экономика, 15:10 10 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

391 тыс. 471 тыс. тонн составил намолот зерновых и зернобобовых культур в Тюменской области по данным регионального департамента АПК на 10 сентября.

Всего урожай убран с площади 153 тыс. 700 гектаров, в среднем каждый гектар дает 25 центнеров зерна.

Овощей, включая картофель, заготовлено уже 52 тыс. 261 тонна. Большая часть - это "второй хлеб" (39 тыс. тонн), остальной объем составляют капуста, свекла, морковь и другие.

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# АПК , зерновые культуры , овощеводство , уборочная кампания

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