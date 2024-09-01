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Тюменского перевозчика внесли в реестр недобросовестных за срыв подвоза сотрудников санатория

Общество, 15:21 10 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В реестр недобросовестных поставщиков внесли автопредприятие за срыв подвоза сотрудников санатория в Тюменской области. Перевозчик, победив в аукционе, не выполнял заявки заказчика, сообщает областное управление ФАС России.

Специалисты антимонопольного органа во время проверки установили, что ООО "АВТО-700" фактически прекратило оказывать услуги Центру реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования РФ "Тараскуль". Неоднократные претензии заказчика компания игнорировала.

В тюменском УФАС России вынесли решение включить сведения о предприятии в реестр недобросовестных поставщиков. Оно в течение двух лет не сможет участвовать в торгах и быть поставщиком государственных и муниципальных услуг.

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# контракт , перевозка пассажиров , реестр недобросовестных поставщиков , Тюменское УФАС России

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