Тюменского перевозчика внесли в реестр недобросовестных за срыв подвоза сотрудников санатория

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В реестр недобросовестных поставщиков внесли автопредприятие за срыв подвоза сотрудников санатория в Тюменской области. Перевозчик, победив в аукционе, не выполнял заявки заказчика, сообщает областное управление ФАС России.

Специалисты антимонопольного органа во время проверки установили, что ООО "АВТО-700" фактически прекратило оказывать услуги Центру реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования РФ "Тараскуль". Неоднократные претензии заказчика компания игнорировала.

В тюменском УФАС России вынесли решение включить сведения о предприятии в реестр недобросовестных поставщиков. Оно в течение двух лет не сможет участвовать в торгах и быть поставщиком государственных и муниципальных услуг.