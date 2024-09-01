Половина уральцев отмечают влияние переработок на здоровье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти половина жителей регионов Уральского федерального округа (49%) отмечают, что переработки существенно влияют на их здоровье. Это отметили эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которые провели исследование и выяснили, сколько жителей округа и как часто перерабатывают на текущей работе, как они к этому относятся и какие виды компенсаций переработок предпочитают.

"Согласно результатам опроса, 26% уральцев перерабатывают каждый или почти каждый день. 28% делают это 2-3 раза в неделю, 12% – не реже одного раза в неделю, 18% – пару раз в месяц. Остальные 16% не перерабатывают никогда", - отмечено в сообщении.

По словам более половины (54%) опрошенных уральцев, переработки в целом характерны для их профессии. Свыше четверти (28%) отметили, что переработки для их сферы деятельности не характерны, но случаются. 17% ответили, что для их профессии переработки не типичны и случаются редко, либо никогда.

Наибольшая доля перерабатывающих хотя бы раз в месяц приходится на сферы строительства и розничной торговли, по 88% от общего числа опрошенных внутри каждой из этих категорий, а также в логистике (82%) и на производстве (84%). Меньше перерабатывают специалисты по продажам (74%) и представители образовательного кластера (79%).

Подавляющее большинство опрошенных уральцев (69%) предпочитают компенсацию в виде доплаты за сверхурочные часы работы, 28% – дополнительные дни к отпуску или лишний выходной, 21% устроила бы возможность прийти на работу попозже или уйти пораньше, 5% выбирают бонусы, 20% подходят все из указанных вариантов. Но почти у половины (48%) компенсация за переработки на их текущем месте работы не предусмотрена.