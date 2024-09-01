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Картины художников Тюменской области увидят жители города Мелитополя

Общество, 16:49 11 сентября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Выставка художников Евгения Корнильцева-Быстринского и Вадима Веселова из Голышмановского городского округа и Максима Постивого, участника СВО из города Ишима, пройдет в мультимедийном историческом парке "Россия – моя история" Мелитополя, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Центральной библиотеке города также состоится презентация книги Петра Ершова "Конек-горбунок" с иллюстрациями Евгения Корнильцева-Быстринского, изданной Ишимским музейным комплексом им. П. П. Ершова.

С 15 сентября по 15 октября голышмановский художник проведет мастер-классы и интенсивы по классическому рисунку в Мелитополе, Геническе, Стаханове, Луганске, Донецке.

Мероприятия проходят в рамках проекта "Художники Сибири – Новороссии", который реализуют Дом художника деревни Быстрой Голышмановского городского округа и АНО "Путник" при содействии содействии мультимедийного исторического парка "Россия – моя история" Омской области.

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# выставка , Мелитополь

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