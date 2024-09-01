В Тюмени в 2024 году заменили семь километров дорожного покрытия

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

7 км составила протяженность отремонтированного дорожного полотна в Тюмени, общая площадь вновь уложенного асфальтобетонного покрытия – порядка 153 тыс. 538 кв. м, площадь тротуаров – 4 тыс. 232 кв. м.

Как сообщили в городской администрации, работы проводились в 2024 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В Тюмени обновили дорожное покрытие и обустроили необходимую инфраструктуру на трех объектах: улице Барнаульской от Аккумуляторной до Обхода города Тюмени, на Профсоюзной от Республики до Дружбы и на Льва Толстого от Пролетарской до Луначарского.

На ул. Профсоюзной парковочное пространство увеличилось на 2 тыс. 232 кв. метра. В рамках ремонтных работ обновили не только покрытие, но и газоны.

На всех трех объектах смонтировали 194 метра перильного ограждения, установили 127 дорожных знаков. На улице Барнаульской обустроили три искусственные неровности.