Метрологический инновационный центр построят в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Метрологический инновационный центр построят в Тюмени до 2029 г. на ул. Камчатской. Большую помощь в реализации проекта Тюменскому межрегиональному центру стандартизации и метрологии оказывает Ассоциация "Нефтегазовый кластер".

Подробней об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" рассказал первый заместитель директора федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тюменской, Курганской областях, ХМАО – Югры и ЯНАО" Дмитрий Чередников.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

— Дмитрий Сергеевич, зачем вашему центру понадобилось участие в Ассоциации "Нефтегазовый кластер"?

— Началось все после встречи руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антона Шалаева с руководством кластера. Это было в августе 2023 года, тогда и приняли решение о вступлении центра как подведомственного учреждения в ассоциацию, чтобы плотнее участвовать в совместных проектах и пользоваться поддержкой кластера.

У нас не было задачи привлечь новых клиентов, получить доходы. Мы известны. Главное – укрепиться на рынке, заслужить дополнительный авторитет и включиться в большие, долгосрочные проекты.

— Насколько эффективным оказалось сотрудничеством с Нефтегазовым кластером?

— Мы обращались за помощью к специалистам в части развития нашей испытательной структуры, в решении вопросов технического оснащения. Мы совместно реализуем наш крупный проект метрологического инновационного центра на улице Камчатской напротив промышленного технопарка ДСК 500. Специалисты кластера помогали нам во взаимодействии с городской администрацией, департаментами по вопросам недвижимости. Сделаны серьезные шаги, мы сейчас заняты проектированием. Это сложный этап, мы работаем с коммунальными службами, инженерными сетями, с земельным комитетом. Инновационный центр — долгосрочный проект на пять лет, до 2029 года.

Также с ведущей нефтегазовой компанией страны мы вместе с кластером сотрудничаем по проекту создания исследовательского центра на базе ДСК 500. Метрологическая инфраструктура важна в любом виде деятельности, особенно в техническом.

— Насколько активно центр принимает участие в III Промышленно-энергетическом форуме TNF ?

- Мы участвуем в двух дискуссионных сессиях. Одна из них посвящена трансформации средств измерений. В ней мы выступаем модераторами. Обсудим вопросы технологического суверенитета в области приборостроения и метрологического обеспечения предприятий, изменения законодательства. Рассмотрим успешные примеры компаний по импортозамещению.

Подпишем на форуме новую дорожную карту с Нефтегазовым кластером. В этот раз сделали акцент на участие центра в испытательной инфраструктуре. Здесь нам есть куда расти, особенно сейчас, когда появляются новые разработки, оборудование. Перед вводом в эксплуатацию его необходимо испытать, чтобы исключить сбои и аварии. Мы компетентны и желаем участвовать в этом напрямую.

Анжела Лебедева