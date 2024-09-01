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Житель Ялуторовского района избил односельчанина до смерти

Происшествия, 17:34 12 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37-летнего жителя Ялуторовского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину, повлекшем его смерть. Обвиняемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла в частном доме села Хохлово Ялуторовского района 8 сентября 2024 года. В ходе распития спиртных напитков обвиняемый сделал замечание своему 68-летниму знакомому за то, что он потушил сигарету о пол. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Мужчина начал бить собутыльника руками и ногами, с травмами пенсионера госпитализировали в больницу в Ялуторовск.

Несмотря на усилия врачей, потерпевший скончался на следующий день.

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# СУ СК РФ по Тюменской области , тяжкий вред здоровью

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