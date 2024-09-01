В Тюменском районе спасатели отрабатывают легенду двух лесных пожаров

| Фото: vk.com/zimina_ov | Фото: vk.com/zimina_ov

Летчик-наблюдатель Тюменской авиабазы обнаружил два лесных пожара площадью более 25 га в районе п. Андреевский и с. Муллаши - такую легенду отрабатывают сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области в Тюменском районе.

Как написала глава муниципального образования Ольга Зимина, основная задача комплексных пожарно-тактических учений – проверить готовность и отработать совместные действия сил и средств спасателей, экстренных служб, профильных структур района, ресурсоснабжающих организаций при возникновении природного пожара, угрожающего населенному пункту.

"Все дальнейшие действия после передачи информации в ЕДДС района расписаны по минутам: разворачивается штаб, на тушение выдвигаются пожарные расчеты, ГАИ оперативно перекрывает дороги, ведущие в опасную зону, организует движение спецтранспорта, идет оповещение населения, разворачиваются пункты временного размещения людей из зоны ЧС, прибывают медики. Сотрудники газовой службы и энергетики производят необходимые отключения", - пояснила она.

Учения штатные, проводятся регулярно. Необходимы для того, чтобы при реальном наступлении чрезвычайной ситуации не терять времени, действовать слаженно и спасти людей и их имущество от огня.