  • 12 сентября 202412.09.2024четверг
  • USD91,2653
    EUR100,7421
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер северо-восточный

В Тюменском районе спасатели отрабатывают легенду двух лесных пожаров

Общество, 13:53 12 сентября 2024

vk.com/zimina_ov | Фото: vk.com/zimina_ov

Летчик-наблюдатель Тюменской авиабазы обнаружил два лесных пожара площадью более 25 га в районе п. Андреевский и с. Муллаши - такую легенду отрабатывают сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области в Тюменском районе.

Как написала глава муниципального образования Ольга Зимина, основная задача комплексных пожарно-тактических учений – проверить готовность и отработать совместные действия сил и средств спасателей, экстренных служб, профильных структур района, ресурсоснабжающих организаций при возникновении природного пожара, угрожающего населенному пункту.

﻿

"Все дальнейшие действия после передачи информации в ЕДДС района расписаны по минутам: разворачивается штаб, на тушение выдвигаются пожарные расчеты, ГАИ оперативно перекрывает дороги, ведущие в опасную зону, организует движение спецтранспорта, идет оповещение населения, разворачиваются пункты временного размещения людей из зоны ЧС, прибывают медики. Сотрудники газовой службы и энергетики производят необходимые отключения", - пояснила она.

Учения штатные, проводятся регулярно. Необходимы для того, чтобы при реальном наступлении чрезвычайной ситуации не терять времени, действовать слаженно и спасти людей и их имущество от огня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС по Тюменской области , командные штабные учения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 12.09.2024В Тюменском районе спасатели отрабатывают легенду двух лесных пожаров
13:20 12.09.2024Искусственный интеллект заговорил на татарском языке
13:09 12.09.2024Тюменская область - в числе лидеров по внедрению мобильного приложения оперативной помощи детям
12:58 12.09.2024Рекордное количество заявок направили тюменцы на конкурс президентских грантов