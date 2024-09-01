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Памятнику в сквере Прощания в Тюмени вернули первоначальный вид

Общество, 18:18 13 сентября 2024

Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

В сквере Прощания завершилась реставрация памятника учащимся школ Тюмени, не вернувшимся с войны. В процессе медному монументу постарались придать первоначальный вид, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы проходили в три этапа: сначала с памятника счистили краску до меди, потом затонировали и покрыли воском.

"Первый этап — самый тяжелый, потому что нужно было счистить с объекта три слоя краски. Под ними скрывалась подпись, что автор этой работы – скульптор Николай Васильевич Распопов. Через пару месяцев памятник потемнеет, вы увидите чистую медь", - рассказал скульптор Юрий Паянен.

Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

Готовый объект принял глава управы Центрального административного округа Артем Павлюченко. "Мы хотели вернуть скульптуре Николая Васильевича первоначальный художественный образ, показать те пластику и цвет, которые были задуманы автором. Спасибо вам за то, что вы это реализовали", - поблагодарил он команду реставраторов.

Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

Артем Павлюченко напомнил, что Тюмень продолжает подготовку к 80-летию Победы: все знаки, монументы, памятные места специалисты приводят в порядок.

Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

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# Николай Распопов , памятники Тюмени , Память Победы , реставрация

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